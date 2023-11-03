Tahmini Okuma Süresi: dakika

MURAT KARASU

Çorum’da inşaat sektöründe yaptığı projeler ve villalar ile rüştünü ispat eden Turkuaz Evler, Silmkent’te yapımını tamamladığı Turkuaz Vadisi’nde yarın kokteyl verecek.

Yarın saat 15.30’da projenin hayata geçirildiği Turkuaz Vadi'de düzenlenecek olan, çocuk etkinlikleri, mutfak atölyesi, piano dinletisi ve tiyatro gösterilerinin yer aldığı kokteyle tüm Çorumlular aileleri ile birlikte davet edildi.

2 etap 28 villadan oluşan Turkuaz Vadisi Projesi’nde her villaya özel bahçe, özel otopark ve sosyal ortak alanlar bulunuyor.