Çorum Amatör futbolunun son kategorileri olan U 11 ve U 12 liglerinde işler karışık. Gençlerbirliği kulübü başkanı Mehmet Yalçın yaşanan olumsuzlukları ve yanlışlara tepki göstererek iki kategoriden birden takımını çekme kararı aldı. Bir tepkide PTTspor Antrenörü Hayrettin Karaca’dan geldi.

Hayrettin Karaca, İl Tertip Kuruluna yazdığı dört maddelik sıkıntılı konuları içeren yazısını Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan tüm kulüplere göndererek konunun önemine dikkat çekti ve bundan sonraki süreçte bu olumsuzlukların yaşanmaması adına bir takım tedbirler alınacağını söyledi.

PTTspor antrenörü Hayrettin Karaca Tertip Kuruluna gönderdiği dilekçesinde şenlik havası içerisinde geçeceği açıklanan U 11 ve U 12 liglerinin çok farklı bir ortamda oynandığını belirterek ‘Ne olursa olsun maçı kazanma hırsına büründüğü, kural dışı haraketlere tevessül edildiği, usülsüzlere kazanınca göz yumulduğu, kaybedince şikayette bulunulduğu ve takım sorummularının kendi aralarındaki ve taraftar, sporcu velilerininde olaylara müdahil oldukları nahoş ortamların her geçen gün artmaktadır.

Takımlarımızın bir çoğunda oynama uygunluğu olmayan futbolcuların oynatıldığı, uyarılara rağmen bu hususun artarak devam ettiği, itiraz edildiğinde saha görevlilerince kuralların uygulanmadığı saha dışında kulüp yöneticisi taraftarı veya sporcu velilerinin sahaya girerek rakip takım antrenörünü tartaklamaya kadar vardığı görülmektedir.

Takımların listesinde kenar yönetimde yer alan yönetici veya antrenörler yerine başka kişilerin görev yaptıkları ve müsabakada çıkan kavga ve karmaşaşa en çok bu konu neden olmaktadır.

Müsabakaları yöneten bir çok hakem arkadaşın bu göreve yeni başlamaları nedeni ile çoğunun oyun kuralları, müsabaka talimatı ve lig statüleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığı için bir çok kararların aykırı olduğu kenar yönetimi hatta seyircinin tepkisine göre karar verdiği hatta kararlarını değiştirdikleri kenar yönetimleri arasındaki tartışma ve kavgaya neden olan diğer etken olmuştur.

Yönetici ve antrenörler hoşgörülü olmadıkları ve aşırı kazanma hırsı ile sahalarda hiç hoş olmayan görüntülere sebebiyet verdikleri kulüplerimizin en çok dikkat gereken kulüplerin en çok dikkat etmesi gereken konusunun ise saha giriş kartı olmayanların kenar yönetiminde bulunmalaları yönünden gereken hassasiyetin göstermeleri gerekmektedir.

Bir çok maça takım çıkaran ve diğer müsabakaların çoğunluğunu seyreden bir arkadaşınız olarak yukarda belirttiğim ve burada açıklamayacağım sizlerinde şahit olduğu bir çok olumsuzlukların play-off başlamadan ortadan kaldırılması şenlik havasında geçmesi gereken bu kategorilerin en güzel şekilde sonuçlanması için hepimizin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Çocuklarımıza yapacağımız en büyük iyilik bu olacaktır.

Bu konuları hiç bir kişi ve kurumu yıpratmak eleştirmek değil camiamız adına üzüldüğüm için bu konuya dikkat çekmek istedim. Her kesim alınganlık göstermeden kendi görev alanıyla ilgili noksanlıklar olumsuzlukları gidermek için gayret sarfederse kazanan yine bizler oluruz, kazanan çocuklarımız olacaktır’ dedi.

Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan ise Hayrettin Karaca’nın bu yazısını Futbol İl Temsilciliği vatsap grubundan paylaştı. Ayan altına ise şu notu yazdı: Hayrettin Karaca arkadaşımızın yazdığı bu tavsiye mektubunda herkesin ders çıkartması gereken yerler var. Ben Futbol İl Temsilcisi olarak geken mesajı aldım. Sizlerinde yönetici, antrenör, saha komiseri, hakem ve gözlemci olarak gereken mesajı umarım alırsınız. Bugünden İtibaren müsabaka isim listesinde adı bulunmayan sporcu, antrenör ve sporcu velisi hiç kimse saha içerisinde müsabaka oynanırken bulunmayacaktır. Gerekirse kolluk kuvvetleri yardımı ile dışarı çıkarılacaktır. Bilginiz olsun arkadaşlar’ dedi.