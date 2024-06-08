Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan U 11 ve U 12 liglerinde bugünden itibaren oynanacak maçlarda saha komserlerinin seronomi sırasında iki takımın ve hakemin toplu fotoğrafını çekeceğini açıkladı.

Ayan dün kulüplere gönderdiği bilgi notunda U 11 ve U 12 liglerinde başka sporcuların lisanlı ile başka bir sporcu oynatarak müsabaka talimatına aykırı hareket eden yönetici ve antrenörlerin arttığını belirterek ‘Bugünden itibaren Oynanacak olan U11 ve U12 Müsabakaları öncesinde (Seramoni Sırasında müsabakanın hakeminin olduğu anda) ve yedek kulübesinde oturan antrenör ve yedek oyuncaların kanıt olarak kullanılmak üzere Saha Komiserlerii tarafından fotoğraflarının çekilmesi için yetki verilmesine. Fotoğraf çektirmekten kaçınan kulüplerin müsabaka isim listesinde bulunan yönetici ve antrenörünün İl Futbol Disiplin Kuruluna vevk edilecek’ dedi.