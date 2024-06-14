U 11 Liginde grup maçları sona erdi.

İkinci tur programı belli oldu.

Üç grupta 26 takımın mücadele ettiği U 11 liginde grup maçları sonunda gruplarında ilk üç sırayı alan takımlar ikinci tura yükseldi.

A grubundan Çorum Anadolu FK, Vefa Gençlikspor ve HE Kültürspor, B grubundan Osmancık Belediyespor, 1907 Gençlikspor ve Hattuşa Gençlikspor C grubundan ise Vefa Devane Gençlikspor, Ahlatcı Çorum FK ile Çorum İdman Yurdu takımları ikinci tura yükseldiler,

Play-off ikinci tur maçları 29 Haziran cumartesi günü oynanacak. Çorum Anadolu FK- Çorum İdman Yurdu, Osmancık Belediyespor- HE Kültürspor, Vefa Devane Gençlikspor- Hattuşa Gençlikspor maçlarını kazanan üç takım yarı finale yükselecek. Bu turda Vefa Gençlikspor ile Çorum fK takımları ise baraj maçı oynayacak. Bu maçı kazanan takım 2 Temmuz salı günü 1907 Gençlikspor ile son yarı finalisti belirlemek için karşılaşacak.

5 Temmuz cuma günü oynanacak yarı final maçlarını kazanan takımlar 9 Temmuz salı günü şampiyonluk kaybedenler ise üçüncülük dördüncülük maçında karşılaşacaklar.