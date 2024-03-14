Amatör liglere Osmancık’tan bir isim sponsorluğu daha.

U 12 liginin isim sponsorluğunu Ertoprak İnşaat sahibi Selman Erdoğan oldu.

Osmancık Pırlanta ve Pirinç Festivali Güreş Ağası Selman Erdoğan iki yıldır güreş ağası olarak spora verdiği desteği futbola U 12 ligi isim sponsoru olarak devam ettirdi.

Türkiyenin 3. Büyük ağası olan Selman Erdoğan Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı ile yaptığı görüşme sonunda bu sezon U 12 liginin isim sponsorluğunu üstlendi.

ASKF Başkanı Ferhat Arıcı U 12 liginin Ertoprak İnşaat Selman Ağa olarak oynanacağını ve 30 civarında takımın katılmasının beklendiği bu kategorinin final maçının da Osmancık’ta oynanacağını açıkladı.

ASKF Başkanı Ferhat Arıcı amatör futbola sponsorluk desteği veren Selman Erdoğan’a teşekkür etti ve U 11 ligi içinde Çorumlu sanayici ve iş adamlarından teklif beklediklerini söyledi.