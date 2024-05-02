U 13 futbolda finale Vefaspor ve Ahlatcı Çorum FK yükseldi.

Üç grupta 22 takımın mücadelesi ile başlayan U 13 liginde grup ve ardından eleme maçları sonunda yarı finale yükselen dört takım dün finalist olmak için karşılaştılar.

Günün ilk yarı final maçında Vefaspor ile Ahlatcı Çorum FK takımları karşılaştı.

Maça Vefaspor takımı hızlı başladı ve henüz ilk dakikada Gazi’nin attığı golle 1-0 öne geçti.

Bu golden sonrada üstünlüğünü sürdüren Vefaspor 14. dakikada Emir’in attığı golle 2-0 öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla önde tamamladı.

İkinci yarıya umutlanmak için baskılı başlayan Osmancık Belediyespor 36. dakikada Bulut Efe’nin golü ile skoru 2-1 yaptı ve morallendi.

Sonraki bölümde beraberlik için yüklenen Osmancık Belediyespor önünde Vefaspor’da Elvann Efe sahneye çıktı ve 4 dakika içinde attığı üç golle takımını 5-1 öne geçirdi.

Maçın kalan bölümünde iki takımında çabası sonuç vermedi ve sahadan 5-1 galip ayrılan Vefaspor takımı ilk finale yükselen takım oldu.

U 13 ikinci yarı final maçında Ahlatcı Çorum FK ile Osmancık Kandiberspor takımları karşı karşıya geldi.

Maça etkili başlayan Ahlatcı Çorum FK rakibi önünde ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı.

İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinden bulunduran kırmızı siyahlı takım maçtan 6-3 galip ayrılarak finale yükselen ikinci takım oldu.

U 13’de kupalar cumartesi günü sahibini bulacak.

Osmancık ilçe sahasında saat 15’de oynanacak ilk maçta Osmancık Belediyespor ve Osmancık Kandiberspor takımları üçüncülük dördüncülük maçına çıkacaklar.

Bu maçın ardından ise saat 16.30’da ise Vefaspor ile Çorum FK takımları şampiyonluk maçına çıkacaklar.