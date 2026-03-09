U 13 Liginde gruplarda ikinci maçlar cumartesi günü oynanan maçlarla tamamlandı.

A grubunda oynanan maçlarda Hattuşa Gençlikspor ile Çorum Anadolu FK arasındaki maçtan Anadolu FK takımı 4-1 galip ayrılarak haftayı üç puanla kapattı.

Grubun diğer maçında ise Vefa Gençlikspor evinde konuk ettiği Alaca Belediyespor’u 6-0 yenerek grupta iddiasını ortaya koydu.

B grubunda oynanan maçlarda ise 1907 Gençlikspor evinde İkbalspor karşısında 5-2 galip gelerek haftayı üç puanla kapattı.

Arca Çorum FK ise Bayat Belediyespor arasındaki maçta gol yağdırdı ve rakibini 10-0 yenerek grupta ikinci galibiyetini aldı.

İskilipgücüspor ise evinde konuk ettiği maçta Gençlerbirliği’ni zorlu maçta 1-0 yenerek haftayı üç puanla kapattı.

C grubunda ise iki maçta 4-0’la sonuçlandı. Mimar Sinanspor, Hitit Anadoluspor Osmancık Kandiberspor ise Vefa Devane Gençlikspor karşısında 4-0 galip gelerek haftayı üçer puanla tamamladılar.

U 13 liginde üçüncü hafta maçları11 Mart çarşamba günü oynanacak.