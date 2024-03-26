U 13 liginde gruplarda beşinci hafta maçları tamamlandı.

Gruplarda final grubu heyecanı artarak devam ediyor. A grubunda haftanın maçlarında Osmancık Belediyespor sahasında Hattuşa Gençlikspor önünde 8-0 gibi farklı skorla galip geldi.

1907 Gençlikspor ise Çorum Anadolu FK önünde 2-0’lık skorla galip ayrıldı.

HE Kültürspor takımı ise Alaca Belediyespor deplasmanında 3-1’lik galibiyet ve üç puanla döndü.

B grubunda ise Gençlerbirliği Buharaspor önünde İl Özel idarespor ise Ulukavakspor önünde oynamadan hükmen 3-0 galip geldi.

Grupta oynanan tek maçta ise Vefa Gençlikspor takımı Çorumspor önünde 6-0’lık farklı galibiyete imza attı.

C grubunda ise final grubunun iddialı iki takımı Mimar Sinan ile Çorum FK takımları 0-0 berabere kalırken Çorum İdman Yurdu ise Mecitözü Gençlerbirliği karşısında 5-0’lık galibiyet ile ayrıldı.

Sungurlu Belediyespor ise Mecitözüspor karşısında hükmen 3-0 galip geldi.