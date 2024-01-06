Amatör Futbol’da üç kategorinin daha statü ve fikstürleri belli oldu.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Toplantı Salonu’nda yapılan teknik toplantı Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan başkanlığında yapıldı.

Toplantıya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Başkanı Yasin Aksoy ile üç kategoride mücadele edecek kulüplerin başkan, yönetici ve veya antrenörleri katıldı.

Beltaş AŞ 2. Amatör Küme’de dokuz takım iki grupta mücadele edecek ve grup maçları sonunda ilk iki sırayı alan dört takımın play-off müsabakaları sonunda iki takım 1. Amatör Küme’ye yükselecek.

Çekilen kura sonucunda A grubunda Düvenci Belediyespor, Çorum Buharaspor, Mecitözü Gençlerbirliği, Sungurluspor, Alacagücüspor B grubunda ise Oğuzlar Belediyespor, Mecitözüspor, Bayat Belediyespor ve Osmancıkgücüspor takımları mücadele edecek.

3 Mart’ta başlayacak 2. Amatör Küme’de Alacagücü takımının lige katılması halinde A grubunda yer alacak.

Rekor katılım Ganita U 13’te

Amatör futbolda bu sezonun rekor katılımı U 13 liginde. 21 takımın mücadele edeceği bu kategoride 7’şer takımlı üç grupta oynanacak maçlar sonunda ilk üç sırayı alan dokuz takım play-off’a yükselecek.

Play-off maçları tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak ve bir takım iki eleme maçı oynadıktan sonra dört takım yarı finale yükselecek. Çekilen kura sonucunda U 13 liginde gruplar şu şekilde oluştu:

A grubu: Hattuşa Gençlikspor, Osmancık Belediyespor, Çorum Anadolu FK, Alaca Belediyespor, Osmancık Kandiberspor, HE Kültürspor, 1907 Gençlikspor.

B grubu: Gençlerbirliği, Buharaspor, İl Özel idaresispor, Çorumspor, Devane Gençlikspor, Vefa Gençlikspor, Ulukavakspor.

C grubu: Mecitözü Gençlerbirliği, Çorum İdman Yurdu, Mecitözüspor, Mimar Sinan Gençlikspor, İskilipgücüspor, Çorum FK, Sungurlu Belediyespor.

Bu ligde mücadele Mart ayının ilk haftasında başlayacak.

Namsan U 17’de dokuz takım mücadele edecek

Amatör Küme’de U 17 liginde dokuz takım mücadele edecek.

3 Mart’ta başlayacak olan U 17 liginde yedi takım tek grupta oynanacak tek devreli maçlar sonunda ilk dört sırayı alan takımlar play-off’a yükselecek.

Play-off’da çift devreli lig statüsüne göre oynanacak maçlar sonunda şampiyon belli olacak.

U 17 liginde HE Kültürspor, Gençlerbirliği, Sungurluspor, Osmancıkgücü, Bayat Belediyespor, Mimar Sinan Gençlikspor, Buharaspor, Hattuşa Gençlikspor ve İskilipgücüspor takımları mücadele edecek.