Yağmur Tur U 14 final grubunda ikinci maçlar bugün oynanacak.

İtfaiye sahasında bugün oynanacak ilk maçta saat 12’de Hattuşa Gençlikspor ile Vefa Gençlikspor takımları karşılaşacak.

İlk maçında deplasmanda Osmancık Kandiberspor’u 2-0 yenerek şampiyonluk yolunda bir adım öne geçen Hattuşa Gençlikspor ile ilk maçından beraberlik ile ayrılan Vefa Gençlikspor takımları karşılaşacak. Kazanan takım önemli bir adım atacak.

Saat 14’de aynı sahada oynanacak ikinci maçta ise HE Kültürspor ile Osmancık Kandiberspor takımları karşılaşacak.

İlk maçından golsüz beraberlik ile ayrılan HE Kültürspor ilk maçında evinde mağlup olan Osmancık Kandiberspor önünde ilk galibiyetini alarak iddiasını devam ettirmek istiyor.

Osmancık Kandiberspor ise ikinci maçında puan veya puanlarla tanışmak istiyor.