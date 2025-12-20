Çorum Futbol Taban Birliklerinden Arca Çorum FK Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu’na ziyaret etti.

Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı ve yönetim kurulu üyeleri ile Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Başkanı Yasin Aksoy, İl Hakem Kurulu Başkanı Durmuş Buyruk, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkan Yardımcısı Yüksel Basar Çorum FK tesislerinde Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ile bir araya geldiler.

Ziyaret sırasında Çorum futbol taban birliklerinin başkanları şehrin marka değeri olan Çorum FK’nın sezon başı hedefine ulaşması için güvenlerinin tam olduğunu belirterek Hüseyin Eroğlu’na ve tüm takıma başanılar dileğinde bulundular.

Camia olarak Çorum FK’nın her zaman yanandı olduklarını belirten taban birlikleri takıma olan güçlü bir inan ve kararlılık mesajı verdi.

Çorum FK Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Eroğlu, hedefe giden yoldan şehrin dinamiklerinin çok önemli olduğunu belirterek taban birliklerinen başkan ve yöneticilerine teşekkür etti ve bu birlikteliğin sezon sonunda Çorum FK’yı Süper Lig hedefine ulaştıracağına inandığını söyledi.