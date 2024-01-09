U 14 liginde altıncı maçlar sonunda final grubu için yine dört koltuğun altı adayı bulunuyor.

A grubunda Osmancık Kandiberspor, Çorum Anadolu FK ve HE Kültürspor, B grubunda ise Vefa Gençlikspor, Hattuşa Gençlikspor ve Mimar Sinan Gençlikspor takımları altıncı hafta maçlarınıda kazanarak son maçlara aynı sıralama ile girdiler.

A grubunda yoluna kayıpsız devam eden Osmancık Kandiberspor takımı altıncı maçında evinde konuk ettiği Çorumspor önünde 5-0 galip gelerek 18 puanla liderliğini devam ettirdi.

Çorum Anadolu FK 1907 Gençlikspor önünde 3-1 galip gelerek 15 puanla puan sıralamasında ikinci sırada yer aldı.

Kültürspor da osmancık Belediyespor’u 5-2 yenerek play-off umutlarını son maça taşıdı.

Grubun diğer maçında ise Vefa Devane Gençlikspor ile Kargıgücüspor takımları 2-2 berabere kaldılar.

B grubunda Vefa Gençlikspor, Gençlerbirliği karşısında gol şov yaptı ve rakibini 13-1 gibi farklı skorla yenerek zirvedeki yerini korudu.

Hattuşa Gençlikspor Mecitözü Gençlerbirliği karşısında 8-1 galip gelerek lider ile aynı puanla son haftaya girdi.

Mimar Sinan Gençlikspor’da Maviay Gençlikspor karşısında 3-0 kazanarak play-off umutlarını son maça taşıdı.

Grubun diğer maçında ise İskilipspor, Sungurlu Belediyespor’u 3-2 yenerek ikinci galibiyetini aldı.