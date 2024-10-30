U 14’de play-off heyecanı başlıyor.

İki grupta 15 takımın mücadele ettiği U14 liginde tek devreli maçlar sonunda A grubundan Osmancık Kandiberspor takımı yedi maçınıda kazanarak lider olarak çıkarken Gençlerbirliği ise 18 puanla ve ikinci olarak final grubunda mücadele etmeye hak kazandı.

B grubunda da Vefa Gençlikspor tüm maçlarını kazanarak final grubu biletini alırken Mimar Sinanspor takımıda 18 puanla ikinci olarak final grubunda mücadele etmeyi başardı.

Final Gnubunda heyecan 3 Kasım pazar günü oynanacak iki maçla başlayacak.

İlk hafta maçlarında Osmancık Kandiberspor ile Mimar Sinanspor takımları Osmancık ilçe sahasında Vefa Gençlikspor ile Gençlerbirliği takımları ise İtfaiye sahasında karşılaşacaklar.

İkinci maçlar 6 Kasım çarşamba günü ilk yarının son maçları ise 10 Kasım pazar günü oynanacak.

İkinci yarıda heyecan 17 Kasım pazar günü başlayacak, beşinci maçlar 20 Kasım çarşamba ve son maçlar ise 24 Kasım pazar günü oynanacak ve şampiyon takım belli olacak.