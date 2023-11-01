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HARUN AKKAYA

Berke&Burak Refraktar U 15 Final Grubunda ikinci maçlar bugün oynanacak. İki grupta tek devreli lig sistemine göre oynanan maçlar sonunda ilk iki sırayı alan dört takımın mücadele ettiği U 15 Final Grubunda ikinci maçlar bugün İtfaiye sahasında oynanacak.

Günün ilk maçında saat 14’de Mimar Sinan Gençlikspor ile Hattuşa Gençlikspor takımları karşılaşacak. İlk maçında Çorum Anadolu FK’ya 1-0 mağlup olan Mimar Sinan Gençlikspor ilk maçını kazanan Hattuşa Gençlikspor önünde kazanarak iddiasını devam ettirmek istiyor. Hattuşa ise bu maçı da kazanarak şampiyonluk iddiasını artırmak amacında.

Aynı sahada günün ikinci maçında ise 15.45’de Maviay Gençlikspor ile Çorum Anadolu FK takımları karşlaşacak. İlk maçındaHattuşa’ya mağlup olan Maviay ilk maçını tek golle kazanan Anadolu FK önünde puan veya puanlar almak için mücadele edecek.

Hakemler Sırma ve Doğan

İl Hakem Kurulu bugün oynanacak U 15 final grubu ikinci hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Buna göre Mimar Sinan Gençlikspor - Hattuşaspor maçını İsmail Sırma yönetecek Ömer Bingöl ve Mertcan Öğreten yardımcılıklarını yapacak. Maviay Gençlikspor- Çorum Anadolu FK maçını ise Serhat Doğan yönetecek yardımcılıklarını ise Atahan Demir ve Batuhan Gelgeç yapacak.