U 15 Liginde yedinci hafta maçları sonunda A grubunda Mimar Sinanspor B grubunda ise Vefaspor takımları yollarına kayıpsız devam ediyor.

A grubunda ligin beşinci haftasında lider Mimar Sinanspor İdman Yurdu karşısında zorlansa da tek golle üç puanın sahibi olarak beşinci maçından da galibiyet ile ayrıldı.

Grubun diğer maçında ise Osmancık Kandiberspor İkbalspor önünde 7-0 galip gelerek ikinci sıradaki yerini korudu.

Bu grupta Mimar Sinanspor final grubunu son üç maç öncesinde garantiledi. Grupta asıl çekişme ise ikincilik için . Kandiberspor ile İdman Yurdu takımları arasında.

İki takımın bu hafta sonu oynayacağı maç bu anlamda büyük önem taşıyor. Bu maçı kazanan takım final grubunu büyük oranda garantileyecek.

B grubunda da Vefaspor takımı beş maçından galibiyet ile ayrılırken kalesinde henüz gol görmedi. Alaca Belediyespor deplasmanında 12-0 galip gelen Vefaspor açık ara liderliğini sürdürüyor. Grupta ikincilik için büyük avantaja sahip Gençlerbirliği ise bu hafta Anadolu FK takımına 3-2 mağlup olunca ikincilik yarışı kızışdı. Anadolu FK takımı bu galibiyet ile umutlandı.

Grupta bu hafta sonunda Gençlerbirliği ile Hattuşa Gençlik, Vefaspor ile Anadolu FK takımları karşılaşacak.