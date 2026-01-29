Çorum spor camiasından isimler Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Müşaviri Zeki Gül’ü ziyaret etti.

Belediye Başkanlığı ve Çorum Belediyespor başkanlığı döneminde yakından tanıdığı ve birlikte çalıştığı Genel Kaptan olarak görev yapan Hamit Işık, Psikolojik Danışkanlığının yanı sıra Vefaspor kulübü başkanlığı görevini yürüten Timur Harzadın, Çorumspor’da ve bir çok kulüpte forma giyen Nedim Köseoğlu, Vefaspor Teknik Direktörü Buğra Erdoğan Zeki Gül’ü ziyaret ettiler.

Ziyaret sırasında Çorumsporu üzerine yapılan hoş sohbeti Zeki Gül ‘Bizim hanemizde ilişkiler hep maddi boyutta kalmaz baba evlat gibi sevgiyle kurulurdu. Özlem giderdiğimiz kardeşlerimizin ziyaretleri için teşekkür ediyorum’ dedi.