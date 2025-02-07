U 15 Final Grubunda ikinci maçlar sonunda Vefaspor ve Mimar Sinanspor takımları şampiyonluk yolunda yalnız kaldı.

İki takım arasında oynanacak iki maçta alınacak sonuçlar U 16’da olduğu gibi şampiyonu belirleyecek.

Ligin ikinci hafta maçlarında Vefaspor takımı Gençlerbirliği karşısında ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-0 kazanarak ikinci maçından da gol yemeden ayrılarak 6 puan ve averajla liderliğini sürdürdü.

Hafta içinin diğer maçında ise Mimar Sinanspor, Osmancık Belediyespor karşısında 6-1’lik skorla kazanarak oda lideri takibini sürdürdü.

Ligde ilk yarının son hafta maçları yarın oynanacak. Haftanın kritik maçında Mimar Sinanspor ile Vefa Gençlikspor takımları şampiyonluk yolunda ilk kritik maçta karşılaşacak.

İki takım bu sezon U 16 liginde de kıyasıya bir yarış içine girmişler ve lig sonunda ikili averaj üstünlüğü ile Mimar Sinan mutlu sona ulaşmıştı. Final Grubunda diğer iki takım Osmancık Belediyespor ile Gençlerbirliği takımları ise pazar günü Osmancık ilçe sahasında üçüncülük dördüncülük adına mücadele edecekler.

Üç futbolcu ceza kurulunda

Hafta içi oynanan Osmancık Belediyespor- Mimar Sinanspor takımları arasındaki maçta kırmızı kart gören üç futbolcu tedbirli olarak ceza kuruluna sevk edildiler. Osmancık Belediyespor’dan Ömer Faruk Coşkun yardımcı hakeme yüksek sesle ve alaycı ir tavırla hakarette bulunduğu için aynı takımdan Hasan Helva ise rakip takım oyuncunun sağlığını bozacak şekilde kafasına yumruk attığı için ceza kuruluna sevk edildi. Mimar sinanspor’dan Murat Oral da kendisine yumruk atan rakibine aynı şekilde cevap verdiği için kırmızı gördüğü için tedbirli olarak ceza kuruluna sevk edildi.