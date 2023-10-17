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Berke &Burak Refraktör U 15 Ligi 4. hafta maçları sonunda play-off oynanacak dört takımdan üçü belli oldu. İki grupta 12 takımın mücadele ettiği U 15 liginde dördüncü maçlar oynandı.

A grubunda oynanan maçta namağlup lider Çorum Anadolu FK play-off için mücadele eden Mavi Ay Gençlikspor’u 3-1 yenerek dördüncü maçınıda kazandı ve gruptan lider olarak final grubuna çıkmayı garantiledi.

İskilipgücüspor evinde konuk ettiği ve final grubu mücadelesi verdiği Sungurlu Belediyespor önünde 3-0 galip gelerek 7 puana yükseldi ve ikinci sıraya yükseldi. Grubun diğer maçında ise HE Kültürspor, Alaca Belediyespor’u 4-1 yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı.

B grubunda ise kayıpsız iki takımdan Hattuşa Gençlikspor, Çorumspor önünde 3-0 galip gelirken diğer kayıpsız takım Mimar Sinan Gençlikspor ise Gençlerbirliği karşısında 2-0 galip gelerek yollarına kayıpsız devam ettiler. Bu iki takım ligdeki son maçlar öncesinde final grubuna yükselmeyi başardılar. Bu hafta sonu iki takım arasındaki maç gruptan birinci ve ikinci çıkacak takımları belirleyecek.