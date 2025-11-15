U 16 Liginde final grubu heyecanı bugün oynanacak iki maçla başlayacak.

İki grupta 12 takımın mücadele ettiği mücadele sonunda gruplarında ilk iki sırayı alan dört takım şampiyonluk için mücadele edecekler.

İtfaiye sahasında oynanacak ilk maçta saat 12’de A grubu birincisi Vefaspor ile B grubunu ikinci olarak tamamlayacak Sungurlu Belediyespor takımları karşılaşacak.

Bu maçın ardından ise saat 14’de B grubunu birinci olarak tamamlayan Gençlerbirliği ile A grubunu ikinci olarak tamamlayan Mimar Sinanspor takımları ilk maçlarında karşılaşacaklar.

Dört takımın çift devreli lig statüsünde mücadele edeceği U 16 Final Grubunda ikinci maçlar ise hafta içinde oynanacak.