U 16 Final grubunda iki kez ertelenen ikinci hafta maçları bugün oynanacak.

Bundan önce iki kez kötü hava şartları nedeni ile ertelenen ikinci hafta maçları bugün İtfaiye sahasında oynanacak.

Günün ilk maçında saat 12’de iki maçta dört puanla ikinci sırada bulunan Çorum Anadolu FK ile iki maçından puansız ayrılan Çorumspor takımları karşılaşacak.

Bu maçın ardından aynı sahada saat 14’de ise Vefa Gençlikspor ile Mimar Sinanspor takımları karşılaşacak.

Ligde ilk iki maç sonunda Mimar Sinan 4 puanla averajla lider durumda bulunurken Vefa Gençlikspor ise iki maçta üç puanla üçüncü sırada bulunuyor. Bu maçı kazanan takım iddiasını sürdürecek.