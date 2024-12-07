Çorum Bölgesel Gözlemcisi Mustafa Bıçakcı’ya Bulancak- Gümüşhane Sportif maçında görev.

Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre BAL 2. grupta lider durumda bulunan Gümüşhanespor ile altıncı sırada bulunan Gümüşhane Sportif Faaliyetler takımları arasındaki maç yarın saat 13’de Bulancak İlçe sahasında oynanacak.

Maçı Ankara bölgesi hakemi Furkan Sarıoğlu yönetecek yardımcılığını ise Sabri Emre Tekin ve Anıl Gökberk Sarı yapacak. Maçın dördüncü hakemi de Ankara’dan Nurullah Yardımcı. Maçta gözlemci olarak ise Mustafa Bıçakcı görev yapacak.

Bulancakspor takımı ligde 29 puanla lider durumda bulunurken Gümüşhane Sportif Faaliyetleri ise bir maç eksiği ile 16 puanla altıncı sırada.

Maçta ev sahibi takım cezası nedeni ile seyirci alınmayacak.