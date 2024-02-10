U 16 play-off'da heyecan bugün oynanacak bir maç ile başlıyor.

İki grupta 11 takımın mücadele ettiği U 16 ligi grup maçları sonunda ilk iki sırayı alan dört takım final grubunda mücadele etmeye hak kazandı.

Final grubu ilk maçında bugün saat 14’de İtfaiye sahasında Mimar Sinan Gençlikspor ile Hattuşa Gençlikspor takımları karşılaşacaklar.

Mimar Sinan A grubunda yaptığı on maçıda kazanarak lider olarak çıktığı final grubunda da galibiyet serisini devam ettirmek istiyor.

Hattuşa Gençlikspor ise B grubundan ikinci olarak final grubunda mücadele etmeye hak kazandı.

U 16 final grubunda bugün oynanması gereken diğer final grubu maçı Çorum Anadolu FK ile HE Kültürspor arasındaki maç ise pazartesi gününe ertelendi.

Çorum Anadolu FK’nın Beşiktaş ile bugün oynayacağı özel maç nedeni ile iki kulübün anlaşması ile tertip kurulu bu maçı pazartesi günü saat 14’de İtfaiye sahasında oynanacağını açıkladı.