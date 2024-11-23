U 16 Liginde final grubunda şampiyonluk mücadelesi bugün oynanacak iki maçla başlayacak.
İki grupta oynanan çift devreli maçlar sonunda gruplarında ilk iki sırayı alan dört takımın mücadele edeceği final grubunda heyecan bugün başlıyor.
Günün ilk maçında İtfaiye sahasında oynanacak maçta saat 14’de Çorum Anadolu FK ile Vefa Gençlikspor takımları karşılaşacak.
Aynı saatte günün ikinci maçında ise Mimar Sinan sahasında Mimar Sinanspor ile Çorumspor takımları karşılaşacak.
Çift devreli lig maçları sonunda şampiyon takım belli olacak.
Editör: Murat Karasu