U 16 Liginde ilk yarıyı A grubunda Vefaspor, B grubunda ise Gençlerbirliği lider tamamladı.

U 16 Liginin ilk yarısının son hafta maçlarında lider Vefa Gençlikspor takımı İskilipspor önünde 4-0 galip gelerek ilk yarıyı kayıpsız olarak lider tamamladı.

Diğer maçta ise Osmancık Kandiberspor deplasmanda Maviayspor’u 3-1 yenerek ikinci galibiyetini aldı ve 7 punla ilk yarıyı ikinci sırada tamamladı.

Grupta Vefaspor final grubuna yükselmeyi büyük oranda garantiledi. Gruptan ikinci takım için ikinci yarıda Osmancık Kandiberspor ile Mimar Sinanspor takımları arasındaki maç belirleyeci olarak gibi görülüyor.

B grubunda da Gençlerbirliği ilk yarının son maçında ikinci sırada bulunan Sungurlu Belediyespor ile deplasmandaki maçtan 0-0 beraberlik ve bir puanla döndü ve ilk yarıyı 10 puanla lider tamamladı. Grubun diğer maçında ise play-off mücadelesi veren Çorumspor ligde henüz puanı bulunmayan Alaca Belediyespor önünde 3-3 berabere kalarak çok önemli iki puan kaybetti ve ilk yarıyı 5 puanla üçüncü sırada tamamladı.

Ligde ikinci yarı bir haftalık aranın ardından 18 Ekim cumartesi günü oynanacak maçlarla başlayacak. Bu grupta ise Gençlerbirliği ilk yarıyı 10 puanla lider tamamlarken Sungurlu Belediyespor ise 8 puanla ikinci sırada yer alırken Çorumspor ise 5 puanla üçüncü sırada bulunuyor.