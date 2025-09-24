U 16 Liginde gruplarda ikinci maçlar sonunda Vefaspor ve Gençlerbirliği takımları liderlik koltuğuna oturdular.

A grubunda ikinci haftada ilk maçlarını kazanan iki takım Vefaspor ile Mimar Sinan takımları arasındaki karşılaşmayı Vefaspor takımı 3-0 kazanarak liderlik koltuğuna oturdu.

Mimar Sinanspor ise ikinci sırada yer aldı.

Grubun diğer maçında ise İskilipspor ile Osmancık Kandiberspor takımları 1-1 berabere kalarak ligdeki ilk puanlarını aldılar.

Grupta üçüncü hafta maçları cumartesi günü oynanacak. Lider Vefaspor Maviayspor ile karşılaşırken Mimar Sinanspor ise evinde İskilipspor ile karşılaşacak.

B grubunda ise Gençlerbirliği ikinci maçında Alaca Belediyespor deplasmanında tek golle üç puanın sahibi olarak ikinci maçını da kazanarak 6 puanla liderlik koltuğundaki yerini korudu. Grubun diğer maçında ise Çorumspor, Çorum Anadolu F karşısında 3-1 galip gelerek ilk üç puanının sahibi oldu.

Grupta üçüncü hafta maçlarında Sungurlu Belediyespor sahasında Çorumspor’u konuk ederken Çorum Anadolu FK ile Alaca Belediyespor ise ilk puanlarını almak için mücadele edecek,