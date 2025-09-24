U 16 Liginde gruplarda ikinci maçlar sonunda Vefaspor ve Gençlerbirliği takımları liderlik koltuğuna oturdular.

A grubunda ikinci haftada ilk maçlarını kazanan iki takım Vefaspor ile Mimar Sinan takımları arasındaki karşılaşmayı Vefaspor takımı 3-0 kazanarak liderlik koltuğuna oturdu.

Mimar Sinanspor ise ikinci sırada yer aldı.

Grubun diğer maçında ise İskilipspor ile Osmancık Kandiberspor takımları 1-1 berabere kalarak ligdeki ilk puanlarını aldılar.

Grupta üçüncü hafta maçları cumartesi günü oynanacak. Lider Vefaspor Maviayspor ile karşılaşırken Mimar Sinanspor ise evinde İskilipspor ile karşılaşacak.

B grubunda ise Gençlerbirliği ikinci maçında Alaca Belediyespor deplasmanında tek golle üç puanın sahibi olarak ikinci maçını da kazanarak 6 puanla liderlik koltuğundaki yerini korudu. Grubun diğer maçında ise Çorumspor, Çorum Anadolu F karşısında 3-1 galip gelerek ilk üç puanının sahibi oldu.

Grupta üçüncü hafta maçlarında Sungurlu Belediyespor sahasında Çorumspor’u konuk ederken Çorum Anadolu FK ile Alaca Belediyespor ise ilk puanlarını almak için mücadele edecek,

Muhabir: Fatih Akbaş