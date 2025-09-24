Arca Çorum FK U 19 Gelişim Ligi ikinci hafta maçında bugün Boluspor deplasmanında ligdeki ilk galibiyetini almak istiyor.

Ligde ilk maçında evinde Çankayaspor’a 2-1 yenilen kırmızı siyahlı takım sezonun ilk deplasman maçında bugün saat 13’de Boluspor deplasmanında mücadele edecek.

Ligde ilk maçında evinde Çankaya FK karrşısında zorlu bir mücadele sonunda rakibine 2-1 yenilen kırmızı siyahlı takım ikinci hafta maçnda bugün Karaçayır 1 Nolu Sentetik Saha’da Boluspor ile karşılaşacak. İlk maçında deplasmanda Kırıkkale FK’yı 2-0 yenerek sezona üç puanla başlayan ev sahibi takım evinde de kazanarak sıralamada üst sıralarda kendine yer bulmak istiyor.

Boluspor- Çorum FK U 19 maçını Bolu il hakemi Can Durgut yönetecek yardımcılıklarını ise Bölgesel Yardımcı Hakem Alper Ünsal ve İl Hakemi Sevgi Salmani yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Shno Zaradsht Faraıdun. Maçta gözlemci olarak ise Ali Seçilmiş görev yapacak.