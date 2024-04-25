U 17 Final grubunda ikinci maçlar tamamlandı.

Final grubunda ilk maçını kazanan Mimar Sinan Gençlikspor ilk maçından beraberlikle ayrılan Gençlerbirliği karşısında baştan sona kadar üstün bir oyun sonunda 6-0 yenerek yoluna kayıpsız devam etti.

Mimar Sinan Gençlikspor’un gollerini Arda Yiğit (3). Ozan ve Abdulkadir attı.

Dün oynanan final grubu diğer maçında ise HE Kültürspor ile İskilipgücüspor takımları arasındaki maçtan Kültürspor rakibi önünde ikinci yarıdaki etkili oyunu ile 6-0 galip ayrılarak ilk galibiyetini aldı.

Final Grubunda ilk yarının son hafta maçlarında ise 27 Nisan cumartesi günü saat 16’da Devena sahasında Gençlerbirliği ile HE Kültürspor takımları karşılaşacak.

Mimar Sinan Gençlikspor U 18 takımının Kırıkkale grubundaki maçı nedeni ile İskilipgücüspor ile oynayacağı maçı 1 Nisan çarşamba günü saat 16’da Devane sanasında karşılaşacak.