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U 17 Bölgesel Gelişim Ligi 4. grupta namağlup lider durumda bulunan Ahlatcı Çorum FK sekizinci maçında yedinci galibiyetini Kırşehirspor’u deplasmanda 4-1 yenerek aldı.

Cumartesi günü Kırşehir’de oynanan maçta rakibi önünde ilk dakikalardaki etkili oyunu ise İsa ve Emin’in golleri ile 20. dakikada 2-0 ön geçen Çorum FK ilk yarıyı bu skorla önde tamamladı.

İkinci yarının başında ev sahibi takımın gol çabası karşısında iyi mücadele eder izin vermeyen Ahlatcı Çorum FK oyuna ikinci yarıda giren Mahmut Kaan’ın attığı iki golle son bölüme 4-0 önde girdi ve iyici rahatladı. Son bölümde ev sahibi takımın gol çabası 80. dakikada Kerim ile sonuç verdi ve maçı 4-1 kazanan Çorum FK ligdeki sekizinci maçında yedinci galibiyetini alarak 22 puana yükseldi liderliğini sürdürdü. Kırşehirspor ise yedi puanda kaldı.