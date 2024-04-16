Namsan U 17 Liginde final grubuna yükselen son iki takım İskilipgücüspor ve He Kültürspor oldu.

Ligin son hafta maçlarında Osmancıkgücüspor deplasmanda Buharaspor önünde 3-1 galip gelerek sezonu üç puanla kapattı ancak bu galibiyet kırmızı beyazlı takıma yetmedi.

Haftanın en kritik maçında ise İskilipgücüspor sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği önünde 2-0 galip gelerek üç puan aldı ve sezonu 18 puanla ikinci sırada tamamlayarak final grubuna yükselmeyi başardı. Lig lideri Mimar Sinan Gneçlikspor sekizinci maçından Alaca Belediyespor deplasmanında 6-0 kazanarak ligi kayıpsız olarak lider tamamladı.

Sungurluspor ise sahasında Hattuşa Gençlikspor’u 7-3 yenerek ilk galibiyetini aldı.

Bu maçlar sonunda Mimar Sinan 24 puanla lider, İskilipgücüspor 18 puanla ikinci Gençlerbirliği 16 puanla üçüncü HE Kültüspor ise 15 puanla dördüncü olarak final grubuna yükselen son takım oldu.

Osmancıkgücüspor da 15 puanla ikili averaj dezavantajı ile ligi beşinci tamamladı.

Play-off fikstürü belli oldu

U 17 Final Grubunda heyecan 20 Nisan cumartasi günü oynanacak maçlarla başlayacak.

İlk hafta maçlarında Mimar Sinan Gençlikspor ile HE Kültürspor karşılaşırken İskilipgücüspor ile Gençlerbirliği İskilip sahasında karşılaşacaklar.

Ligin ikinci hafta maçları 24 Nisan çarşamba günü oynanacak.

Devane sahasında oynanacak maçlarda HE Kültürspor- İskilipgücüspor ve Gençlerbirliği-Mimar Sinan takımları karşılaşacak.