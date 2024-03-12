U 17 Liginde ikinci hafta maçları tamamlandı.

Haftanın kritik maçında şampiyonluğun iki güçlü adayı Mimar Sinan Gençlikspor ile He Kültürspor takımları arasındaki karşılaşmayı Mimar Sinan takımı 2-0 kazandı.

Nazmi Avluca sahasında oynanan maçın ilk yarısı büyük bir çekişmeye sahne oldu.

İlk yarıda takımların çabası sonuç vermedi.

İkinci yarıa son bölümde bulduğu gollerle Mimar Sinan takımı 2-0 galip ayrılarak ikinci maçından da üç puanla ayrıldı.

Aynı sahada oynanan diğer maçta ise İskilipgücüspor takımı Buharaspor önünde 5-1’lik skorla galip gelerek üç puanın sahibi oldu.

Alaca ilçe sahasında oynanan maçta ise Alaca Belediyespor ile Gençlerbirliği takımları 1-1 beraberlik ile birer puanla haftayı kapattılar.

Sungurlu ilçe sahasında oynanan maçta ise Osmancıkgücüspor deplasmanında Sungurluspor’u 3-1 yenerek üç puanın sahibi oldu.

Ligde Hattuşa Gençlikspor haftayı bay geçti.