U 17 liginde yedinci hafta maçları bugün oynanacak.

Ligde oynanacak dört maçtan ikisi merkezde ikisi ise Alaca ve İskilip’te oynanacak.

Ligin yedinci haftasında ilk iki sırada ve yollarına kayıpsız devam eden iki takım İskilipgücüspor ile Mimar Sinan takımları İskilip ilçe sahasında karşılaşacaklar.

İlk beş maçlarını kazanan iki takımın maçını kazanan takım final grubuna yükselmeyi garantileyecek.

Haftanın diğer zorlu maçında ise üçüncü sırada bulunan Gençlerbirliği ile beşinci sırada bulunan Osmancıkgücü takımları ise bugün saat 15’de İtfaiye sahasında karşılaşacaklar.

Final grubu iddiasını devam ettirmek isteyen HE Kültürspor ise bugün saat 15’de Alaca Belediyespor deplasmanında galibiyet arayacak.

Günün ilk maçında ise ligde son iki sırada bulunan Buharaspor ile Hattuşa Gençlikspor takımları saat 13’de İtfaiye sahasında karşılaşacaklar.