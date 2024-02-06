U 17 Bölgesel Gelişim Liginde Ahlatcı Çorum FK 14. hafta maçında 12. galibiyetini Karaman FK deplasmanında 3-2’lik skorla aldı.

Grupta lider durumda bulunan Ahlatcı Çorum FK etkili başladığı maçta ilk yarıyı Emin, İsa ve Ramazan’ın attığı gollerle 3-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda fazla rehavete giren kırmızı siyahlı takım son bölümde beş dakika içinde iki gol yeyince son dakikaları büyük gerilime sahne oldu.

Bu bölümde rakibine gol izni vermeyen Çorum FK maçtan 3-2 galip ayrılarak takipcisi Uşakspor ile 6 puanlık farkı korumayı başardı ve final grubu yolunda avantajını korudu.

U 16 Ankaragücü’ne 2-0 mağlup

Gelişim Ligi U 16 da ise Ahlatcı Çorum FK hafta sonu evinde konuk ettiği MKE Ankaragücü takımına 2-0 mağlup olarak haftayı puansız kapattı.