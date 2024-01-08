Ahlatcı Çorum FK U 17 takımı yoluna dolu dizgin devam ediyor.

Kırmızı Siyahlılar ligdeki onuncu maçında dokuzuncu galibiyetini Karaman FK’’yı 4-0 yenerek aldı ve rakipleri ile puan farkını korumayı başardı.

Cumartesi günü Devane sahasında konuk ettiği Karaman FK önünde maça etkili başlayan ve ilk yarıda Emin ve Hasan ’ın attığı gollerle 2-0 önde tamamlayan Ahlatcı Çorum FK ikinci yarıyada golle başladı.

Berkan’ın attığı golle skoru 3-0 yapan ve rahatlayan kırmızı siyahı takım 74. dakikada İsa’nın ceza sahası dışından mükemmel bir golle maçın skorunu belirleyen golü attı: 4-0

Ahlatcı Çorum FK bu galibiyet ile 28 puanla liderliğini açık ara sürdürürken Karaman FK ise 11 puanla beşinci sırada yer aldı,