Bölgesel Gelişim Ligi 4. grupta Ahlatcı Çorum FK ligin 18. hafta maçında Kırşehirspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak son iki maç öncesinde ligi lider bitirmeyi garantiledi.

Dün Bağbaşı semt sahasında oynanan maçta ilk yarıda ev sahibi takım Beyazıt’ın attığı golle 1-0 öne geçti ve devreyi bu skorla önde tamamladı.

İkinci yarıda kontrolü eline alan kırmızı siyahlı takım 66. dakikada İsa’nın attığı golle skoru eşitledi.

Kalan bölümde galibiyet için yüklenen Çorum FK bu golü bulamayınca maç karşılıklı gollerle 1-1 beraberlik ile sona erdi.

Ligde son iki maç öncesinde rakibi ile 6 puan fark ve ikili averaj üstünlüğü bulunan Çorum FK play-off maçlarına grup lideri olarak gitmeyi garantiledi.

Kırmızı Siyahlı takım ligde evindeki son maçında cumartesi günü Karaman FK’yı konuk edecek.