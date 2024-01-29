U 17 Bölgesel Gelişim Liginde Ahlatcı Çorum FK Kırşehirspor önünde 4-1 galip gelerek final grubuna yükselmeyi büyük oranda garantiledi.

4. grupta üçünrcü devrenin 13. hafta maçında cumartesi günü evinde Kırşehirspor’u konuk eden Ahlatcı Çorum FK, rakibinin ilk yarının son bölümü ve ikinci yarının başında bulduğu gollerle 4-1 yenerek 13. maçında 11. galibiyetini alarak 34 puanla liderliğini devam ettirirken en yakın rakibi ile puan farkını 6’ya çıkardı ve zirvede yalnız katıldı.

SAHA: Devane.

HAKEMLER: Abdullah Enes Gökgüney, Uğur Koçak, Erdal Uncuer.

AHLATCI ÇORUM FK U17: Erkam, Ramazan (Emirhan), Mustafa, Hasan, Burak, Ahmet Said, Muhsin (Yusuf), Metehan (M.Kaan), Emin (Efe), Mustafa, Polat (İsa).

KIRŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ U17: Nazmi Can, Çınar, Adem, Kerim (Halil), Mehmet, M.Akif (Beyazıt), Muhammet (Furkan), Kerem (Emirhan), Servet (Efe), Ahmet Yasin, Arda.

GOLLER: Dk.41 Ramazan, Dk.45 ve 56 Emin, Dk.53 İsa (Çorum FK), Dk.81 (kendi kalesine) Yusuf (Kırşehir)