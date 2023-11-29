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Karakaşlar Traktör U 18 Final Grubunda beşinci maçlar bugün oynanacak. Mimar Sinan ve Gençlerbirliği’nin şampiyonluk yarışının son maça kalması bekleniyor.

Final Grubunun dördüncü hafta maçlarında lider Mimar Sinan Gençlikspor, Hattuşa karşısında gol şov yaparak 9-0 galip geldi ve yoluna kayıpsız devam etti. Mimar Sinan 12 puanla kayıpsız olarak zirvedeki yerini korudu.

Günün ikinci maçında ise Gençlerbirliği, Kültürspor önünde 4-1 galip gelerek şampiyonluk yolunda yarışa devam etti ve umutlarını son maça taşıdı.

Final Grubunda beşinci hafta maçlarında bugün saat 12’de lider Mimar Sinan Gençlikspor ile üçüncü sıradaki HE Kültürspor takımları karşılaşacak. Bu maçın ardından ise saat 14.30’da Gençlerbirliği ve Hattuşa Gençlikspor mücadele edecekler. Mimar Sinan ve Gençlerbirliği bu maçları kazanması halinde cumartesi günü finale çıkacaklar.