U 18 Liginde dördüncü hafta maçları cumartesi günü oynandı.

A grubunda lider Mimar Sinanspor Mavi Ay Gençlikspor karşısında 11-1 gibi farklı skorla galip gelerek yoluna kayıpsız devam etti.

Grubun diğer iddialı takımı Sungurlu Belediyespor ise Çorum Anadolu FK ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak haftayı üç puanla kapattı.

Grubun diğer takımı Gençlerbirliği ise haftayı hükmen galibiyet ile kapattı.

B grubunda ise Vefaspor deplasmanda İskilipspor’u 5-1 yenerek yoluna kayıpsız devam ederken İkbalspor takımı ise İskilipgücüspor deplasmanından 4-0’lık galibiyet ile döndü. Alaca belediyespor ise haftayı hükmen 3-0’lık galibiyet ile tamamladı.

Muhabir: Çorum Hakimiyet