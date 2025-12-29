Kadınlar Voleybol 2. Ligindeki en başarılı temsilcimiz Osmancık Belediyespor ligdeki 11. galibiyetini Hopa Belediyespor karşısında 3-0’lık skorla aldı.

Dün ilce Spor Salonunda Hopa Belediyespor ile karşılaşan temsilcimiz Osmancık Belediyespor rakibini hiç maça ortak etmedi. Maça çok etkili başlayan Osmancık Sultanları rakibi önünde ilk seti 25-10 gibi farklı skorla aldı.

Sondaki iki sette daha çok kadrosundaki genç sporculara şans veren temsilcimiz ikinci ve ücüncü seti aynı skorlarla 25-17 alarak maçtan 3-0 galibiyet ile ayrıldı.

Ligdeki 15. maçında 11. galibiyetini alan Osmancık Belediyespor 33 puana yükseldi ve üçüncü sıradaki yerini korudu.