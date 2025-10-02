Gelişim Ligi U 19’da Arca Çorum FK evinde konuk ettiği Ankaragücü takımına 3-0 yenilerek haftayı puansız kapattı.

Ligde ilk iki maçından bir beraberlik ve bir mağlubiyet ile ayrılan kırmızı siyahlı takım ilk iki maçını kazanan Ankaragücü ile Devane sahasında karşılaştı. Konuk takım etkili başladığı maçın 17. dakikasında Berat ile öne geçti. İlk yarının son dakikalarında Yiğit ile skoru 2-0 yapan sarı lacivertli takım rahatladı. İkinci yarıda daha etkili olan Çorum fK kendisini umutlandıracak golü bulamadı. 79. dakikada Yağız Arda maçın skorunu belirleyen golü attı: 0-0