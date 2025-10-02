Satranç İl Temsilciliği tarafından düzenlenen ‘Dünyanın Merkezi Satranç Oynuyor’da ödüller sahiplerini buldu. Yeni Spor Salonunda yapılan turnuvaya değişik kategorilerde 76 sporcu mücadele eti.

Yapılan müsabakalar sonunda Açık kategorisinde Eslem Kandar birinci, Musa Türkmen ikinci Reşat Ali Adın üçüncü Muhammed Said Keçelioğlu ise dördüncü olmayı başardı. Bu kategoride dereceye girenlerin ödüllerini Çorum Amatör Spor Kulüpleri Denetim Kurulu Başkanı Necat Yazıcı verdi.

10 yaş altı kategorisinde Asil Cindin birinci Çağan Emre Trabzon ikinci Mikail Emir Sevimay üçüncü Rüzgar Ferit Cantaş ise dördüncülük ödülünün sahibi oldu.b 8 Yaş Altında ise Eren ataman Sevimay birinci Enes Bozkurt ikinci Emnel Ozan Cidal üçüncü İpek Ilıcalı ise dördüncü oldu. Bu kategoride dereceye girenlerin ödüllerini ise orum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sportif Faaliyetleri ve İzleme Şube Müdürü Gürsel Gürbüz verdi.

Satranç İl Temsilcisi Mesut Çetinoğlu yeni sezonun ilk faaliyetini Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirdiklerini belirterek ‘Bu ilk faaliyetimize sporcuların ilgisi son derece memnunluk verici. Her etkinlikte daha iyisini yapmak için elimizden geleni yapmaya ekipçe çalışacağız. Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Mustafa Demirkıran, Spor Müdürümüz Feyyaz Velidedeoğlu'na, Sportif Faaliyetleri Değerlendirme ve İzleme Şube Müdürümüz Gürsel Gürbaz'ün Dünyanın Merkezi Satranç Oynuyor satranç turnuvamızı ziyaret ederek sporcularımızla gerekli görüş ve alışverişinde bulunmaları ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum’ dedi.