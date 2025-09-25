U 19 Gelişim Liginde Arca Çorum FK ikinci hafta maçında Kastamonuspor deplasmanından 1-1’lik beraberlik ve bir puanla döndü.

Ligde ilk hafta maçında evinde Çankaya FK takımına 2-1 mağlup olarak sezona puansız başlayan kırmızı siyahlı takım ilk maçında Kırıkkalespor deplasmanından 2-0’lık galibiyet ve üç puanla dönen Kastamonuspor ile deplasmanda karşılaştı.

Maça ev sahibi takım etkili başladı ve 5. dakikada bulduğu golle 1-0 öne geçti.

Golden sonra oyunda dengeyi kuran Çorum FK beraberlik golü için baskı kurdu ve 21. dakikada Metehan Arda Şişik’in attığı golle skoru 1-1 yaptı.

Maçın ikinci yarısında iki takımında galibiyet için yaptığı baskı sonuç vermedi ve takımlar ilk yarıda karşılıklı attıkları gollerle 1-1 beraberlikle sona erdi. Çorum fK bu skorla sezonun ilk puanını aldı.

Muhabir: Fatih Battar