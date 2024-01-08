U 19 Bölgesel Gelişim Liginde Ahlatcı Çorum FK grup lideri Uşakspor önünde kötü başladığı maçta 2-0 geriye düştü ilk yarının sonunda umutlandı.

Ancak ikinci yarıda hakem üçlüsünü geçmekte zorlandı ve maçtan 2-1 mağlup ayrıldı.

Cumartesi günü oynanan maça ev sahibi takım etkili başladı ve 8. dakikada Enes ve 21. dakikada Halil’in attığı gollerle 2-0 öne geçti.

Bu dakikadan sonra oyunda üstünlüğü ele geçiren Çorum FK 44. dakikada son haftaların golcüsü Adal’ın attığı golle ilk yarıyı 2-1 mağlup tamamladı.

İkinci yarıda oyunu domine eden bir çok pozisyon bulan Ahlatcı Çorum FK bu yarıda ise maçın hakemlerini geçemedi.

Karşılaşmada 37 kez ofsayf bayrağı kaldıran yardıncı hakem rekor kırdı. Kırmızı Siyahlı takımın baskısı sonuç vermeyince rakibine 2-1 mağlup oldu ve son haftalardaki galibiyet serisi sona erdi.