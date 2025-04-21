U 19 Bölgesel Gelişim Liginde Ahlatcı Çorum FK sahasında konuk ettiği Kırıkkale FK’yı 3-0 yenerek son iki maç öncesinde play-off oynamayı garantiledi.

Kırmızı Siyahlı takım rakibi önünde ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı maçın ikinci yarısında bulduğu gollerle 3-0 kazanarak ligdeki 14. galibiyetini aldı.

Bu galibiyet ile bir maç eksiği ile en yakın rakibi Aksarayspor’un iki puan önünde bulunuyor.

Çorum FK hafta içinde sahasında Akrarayspor ile oynayacak erteleme maçında ise hafta sonunda Anadolu Üniversitesi ile karşılaşacak.