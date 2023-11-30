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Ubeydi Gazi İlkokulu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün başlatmış olduğu projelerden bir kısmını uygulamaya koyarak bu çerçevede sosyal etkinlikler düzenlemeye başladı.

Beş farklı projenin yürütücülüğünü yapan Ubeydi Gazi İlkokulu, bunlardan “İsmini Yaşatan Okullar”, “Şehrimiz Çorum”, “Sanat Okulda” projelerini uygulamaya koymak amacıyla Hıdırlık gezisi düzenleyerek, okulun ismini almış olduğu Ubeydi Gazi Hazretlerini ziyarette bulundu.

Öğretmenlerden Emire Atcıoğlu da ziyarette öğrencilerin okulun ismi hakkında fikir edinmelerini sağladıklarını belirterek, “Açıkçası pek çok yetişkin insan bile bu sahabemizi tanımıyor. Hem bilinirliğin artması hem de okulumuzun tanınması açısından böyle bir gezi düzenledik” dedi.

Etkinlikte sunum yaparak öğrencileri bilgilendiren sınıf öğretmenlerinden Sema Gül Gül de “Bizler de sınıf olarak Şehrimiz Çorum projesini yürütüyoruz. İlk gezimizi buraya yaptık. Buralardan başka, Yeşilgöl, Boğazkale, bazı tarihi konaklar ve İncesu Kanyonu ziyaret listemizde bulunuyor. Öğrencilerimizin yaşadığı şehri tanımalarını ve ileride de başkalarına tanıtmalarını istiyoruz. En etkili öğretim yollarından birisi de gezi-gözlem ve bunu etkili kullanmak istiyoruz” diye konuştu.

“Sanat Sokakta” projesinin yürütücüsü olan sınıf öğretmeni Şebnem Temel ise, öğrencilerin el becerilerini geliştirmek ve daha estetik bir bakış açısına sahip olmalarını sağlamak amacıyla Sanat Okulda projesini üstlendiklerini ifade ederek, Bu geziye bizler de dahil olarak Çoruminia turu yaptık. Öğrencilerle beraber maket çalışmalarına başlamadan önce böyle bir gezinin faydalı olacağını düşündük” şeklinde konuştu.

Öğrenciler Hıdırlık gezisinden sonra alanda piknik yaptılar. (Haber Merkezi)