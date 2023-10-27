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Arnavutlukta devam eden U 23 Dünya Güreş Şampiyonasında serbest stilde milli takım Dünya ikincisi olmayı başardı. Tarihinde ilk kez bu kategoride Dünya ikincisi olan milli takım kafilesinde bulunan üç Çorumlu bu başarıda pay sahibi oldu.

Dünya Şampiyonasına milli takım idarecisi olarak Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Nadir Solak, Serbest Güreş milli takım Teknik Direktörü Abdullah Çakmak ve milli takım antrenörü aynı zamanda Çorum Güreş İl Temsilcisi Levent Kaleli kazanılan Dünya ikincilik kupası ile birlikte görülüyor.