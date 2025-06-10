Arca Çorum Futbol Kulübünün sezon başı hazırlık kamp programı belli oldu.

Kırmızı Siyahlı takım sezon başı hazırlıklarını üç ayrı otelde onar günlük üç ayrı kamp yaparak yeni sezona hazırlanacak.

Tesis sahalarının yenileme çalışmaları nedeni ile Çorum’da çalışma imkanı olmayan kırmızı siyahlı takım sezonun ilk antrenmanı için 26 Haziran perşembe günü Bolu Gerede Esentepe Otel’de toplanacak. 6 Temmuz pazar günrüne kadar çalışmalarını burada sürdürecek olan Arca Çorum FK iki günlük izni çıkacak ve 9 Temmuz çarşamba günü bugün Bolu Von Otel’de ikinci kampa başlayacak. Yine on gün sürecek olan bu kamp dönemi 19 Temmuz cumartesi günü yapılacak antrenmanla tamamlanacak.

Bu kampın ardından da iki gün izin verilecek olan Arc a Çoru FK’da son etap için 22 Temmuz Salı günü bu kez Fenerbahçe’nin Topuk Yaylası tesislerinde sezon başının son kampı için toplanacak. 1 Ağustos cuma gününe kadar çalışmalarını burda sürdürecek olan kırmızı siyahlı takımın bu etapta daha çok hazırlık maçı yapması bekleniyor.

Bu kampın ardından yine iki gün izne çıkacak olan Çorum FK 4 Ağustos pazartesi günü Çorum’da tesislerde toplanarak ilk hafta maçının hazırlıklarına kendi tesislerinde start verecek.

Kulüp sosyal medya hesabından yapılan açıklamada bu hafta içinde açıklanması beklenen yeni teknik heyetin değerlendirmeleri sonucunda gerekli görülmesi halinde kamp programında değişiklikler yapılabileceği belirtildi.