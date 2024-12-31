MURAT ÇETİN

Amatör futbolda hafta sonu oynanan maçlarda kırmızı kart gören beş futbolcudan üçü tedbirli olarak ceza kuruluna sevk edilirken iki futbolcu ise kural gereği kırmızı kart gördüğü için ceza kuruluna sevk edilmeden birer maç ceza aldılar.

2. Amatör Küme’de Düvenci Belediyespor’dan F. Hamza Ünsün’an rakip oyuncunun üzeine hızla koşarak göğü ile sert şekilde vurduğu için kırmızı kart görmekten dolayı ceza kuruluna sevk edildi.

Aynı maçta kural gereği kırmızı kart gören Düvenci Belediyespor’dan Onurcan Perişan ve Kargıserispor’dan Fatih Sarıgül ise ceza kuruluna sevk edilmeden birer maç ceza aldılar.

U 15 Liginde Sungurlu Belediyespor’dan Baybars Sencer hakemin verdiği faul sonrası rakip oyuncuya tekme attığı için anı pozisyonda Kültürspor’dan Mehmet Efe Sarıkaya ise geriden koşarak gelip rakibin boğazısını sıktığı için tedbirli olarak ceza kuruluna sevk edildiler.