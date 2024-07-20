Çorum FK yeni sezon sponsorlarından üçünün ismi açıklandı.

Kulüp sosyl medya hesabından isim, forma sırt ve kol sponsorluğu konusunda Ahlatcı Holding Arca Holding ve Safi Holding Şeker ile anlaştığını dün resmen açıkladı.

Kulüp Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ‘Kulübümüz 2024-2025 Futbol Sezonunda geçerli olmak üzere, takım isim sponsorluğu konusunda Ahlatcı Holding ile anlaşma sağlamıştır. Başta Ahlatcı Holding yönetim kurulu başkanı Sayın Ahmet Ahlatcı olmak üzere Ahlatcı Holding ailesine teşekkür eder, saygılarımızı sunarız’ denildi.

Geçtiğimiz hafta sonu yapılan görüşmeler sonunda isim sponsorluğu konusunda Ahlatcı Holding ile 1 milyon dolar +kdv olarak bu sezonda anlaşma sağlandığı açıklanmıştı. Kırmızı Siyahlı takımın diğer ana sponsorlarından Arca da bu sezon devam dedi. Kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ‘Kulübümüz 2024-2025 Futbol Sezonunda geçerli olmak üzere, forma sırt sponsorluğu konusunda ARCA ile anlaşma sağlamıştır. ARCA savunmaya teşekkür eder, saygılarımızı sunarız’ denildi. Kırmızı Siyahlı takımın göğüs sponsorluğu için görüşmelerin devam ettiği öğrenildi. Çorum FK’ya kol sponsoru olarak destek veren Safi Holding Şeker duyurusunda ise ‘forma kol sponsoru Safi Çorum Şeker olmuştur. Safi holding yönetim kuruluna teşekkür eder, saygılarımızı sunarız’ denildi.