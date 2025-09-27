Amasya’da yapılan Uluslararası Dokuz Kumalak ve Mangala Turnuvasında Çorum Hattuşa Satrançspor kulübü üç sporcusu beş madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attılar.

21-24 Eylül tarihleri arasında Amasya Üniversitesi Spor Salonunda yapılan turnuvaya Türkiye ile birlikte İspanya, Çekya, Kırgızistan ve Kazakistan’dan 70 sporcu katıldı.

Uluslararası müsbakalar sonunda Hattuşa Satrançspor kulübünden mangala kategorisinde Yusuf Ünal küçük yaşına rağmen tüm rakiplerini yenerek altın madalyayı ve birincilik kupasının sahibi oldu. Yusuf Ünal U 12 Mangala Kategorisinde tüm maçlarını kazanarak birincilik ödülünün sahibi oldu.

U 14 kategorisinde ise Sarp Burak Kolcu tüm rakiplerini yenerek birincilik ödülünü almayı başardı.

Kulüp Satranç ve Zeka Oyunları antrenörü Abbas Kolcu ise Mangala Büyükler kategorisinde ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Mangala Genel Kategorisinde ise Kolcu üçüncülük ödülünü almayı başardı.

Satranç İl Temsilcisi Mesut Kibaroğlu uluslararası turnuvada üç sporcu ile beş madalya kazanan Hattuşa Satrançspor kulübünün antrenör ve sporcularını tebrik ederek başarılarının devamını diledi.