Gelişim Liginde Çorum FK hafta sonunda dört maça çıkacak. Kırmızı Siyahlı takım bugün U 16 ve U 17 takımları Talas Belediyespor deplasmanında galibiyet ararken yarın ise U 14 ve U 15 takımları Çorum’da Boluspor önünde üç puan mücadelesi verecekler.

U 16 liginde Arca Çorum FK ikinci hafta maçında bugün saat 11’de Talas Belediyespor takımı ile deplasmanda karşılaşacak. Ligde ilk maçından üç puanla ayrılan Çorum FK ilk maçından puansız aynılan Talas Belediyespor takımı ile Kayseri Sümer 1 nolu sahada karşılaşacak.

Maçı Caner Kalem yönetecek yardımcılıklarını ise Göktürk Seven ve Efe Çağatay Koku yapacak.

Bu maçın ardından aynı sahada iki takımın U 17 kadroları mücadele edecekler. Kırmızı Siyahlı takım ilk maçında evinde üç puanla ayrılırken Talas Belediyespor ise ilk maçında deplasmanda puansız dönmüştü.

Bu maçta Şevki Dursun düdük çalarken yardımcılıklarını ise Göktür Sevent ve Efe Çağatay Koyu yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Caner Kalem.

U 14 Liginde Arca Çorum FK üçüncü hafta maçında yarın Devane sahasında saat 11’de Boluspor ile karşılaşacak.

Ligde ilk iki maçını kazanarak averajla ikinci sırada bulunan Arca Çorum FK bir maç yapan ve sahadan puansız ayrılan Boluspor karşısında da kazanarak yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

Arca Çorum FK ile Boluspor U 14 takımları arasındaki maçı Ömür Soytemiz yönetecek yardımcılıklarını ise Uğur Koçak ve Olcay Çetin yapacak.

Bu maçın ardından aynı sahada saat 13’de ise iki takım U 15 kadroları mücadele edecekler. Ligde ilk iki haftada bir galibiyet bir mağlubiyet alan Çorum fK ile bir maç yapan ve sahadan üç puanla ayrılan Boluspor takımları sıralamada ikinci ve üçüncü sırada bulunuyorlar.

Bu maçı Ramazan Boyraz yönetecek yardımcılıklarını ise Fatih Koçak ve Emre Çelikcan yapacaklar.